Twee Brugse cafébazen beboet voor corona-inbreuken Mathias Mariën

29 juni 2020

17u16 2 Brugge De politie van Brugge heeft afgelopen weekend twee cafébazen beboet, omdat ze de coronamaatregelen niet hebben nageleefd. Dat bevestigt woordvoerster Lien Depoorter.

Het gaat om twee etablissementen in de Brugse binnenstad. “Vooral het afstand houden was een probleem”, zegt de woordvoerster. “Er was geen plan van aanpak om de aanwezigen uit elkaar te houden." De uitbaters kregen elk een boete van 750 euro.