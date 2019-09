Twee broers roven handtas van 74-jarige vrouw op terugweg van kerstmarkt Siebe De Voogt

06 september 2019

Brugge Twee Brugse broers hangt een werkstraf van 180 uren boven het hoofd voor het beroven van een 74-jarige vrouw. Eind vorig jaar gingen ze aan de haal met de handtas van de dame op de terugweg van de kerstmarkt.

De feiten speelden zich af in de nacht van 30 op 31 december, kort na middernacht. Een 74-jarige vrouw werd op de terugweg van de nachtwinkel naar huis geconfronteerd met T.D. (29) en A.D. (31). T.D. greep haar handtas en vluchtte weg. De man kon uiteindelijk korte tijd nadien worden opgepakt door de politie. Zijn broer A.D. werd ter plaatse staande gehouden door omstaanders. In zijn zakken trof de politie een schroevendraaier aan. “Maar daar had ik geen slechte bedoelingen mee”, vertelde hij vrijdagmorgen in de rechtbank. “Ik had m’n werkvest mee en die schroevendraaier was erin blijven zitten. Met de feiten had ik eigenlijk niets te maken. Ik liep gewoon mee met m’n broer.” T.D. bevestigde dat verhaal. “Ik had op de kerstmarkt enkele jenevers en Duvels gedronken. Mijn broer had met die diefstal niets te maken.” Het openbaar ministerie vorderde werkstraffen van 180 uren voor de broers. Op 4 oktober kennen ze hun straf.