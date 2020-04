Twee bewoners van Engelendale overleden aan Covid-19: “We voeren een tweede cohorte-zone in” Bart Huysentruyt

21 april 2020

17u13 0 Brugge Het coronavirus eist nu ook twee mensenlevens in het woonzorgcentrum Engelendale langs de Vlamingdam in Brugge. Twee bewoners zijn overleden.

De voorbije dagen zijn dertien bewoners positief bevonden aan Covid-19, ook twee medewerkers zijn besmet. Twee bewoners zijn dus overleden. “We hebben nog negen bewoners met symptomen en een personeelslid getest”, zegt directeur Rik Coture. “Daarvan wachten we nog op de resultaten. Maar we voeren al zeker een tweede cohorte-zone in. We isoleren dus de besmette personen om een uitbraak tegen te gaan.”