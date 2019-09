Twaalf maanden cel voor inbreker die zelfs met enkelband op dievenpad ging Siebe De Voogt

09 september 2019

14u39 0 Brugge Een 23-jarige Bruggeling heeft in de Brugse rechtbank een effectieve celstraf van 12 maanden gekregen voor een reeks inbraken. Zelfs een enkelband hield G.C. niet tegen om feiten te plegen.

De man werd op 21 augustus vorig jaar opgemerkt tijdens een inbraak in een woning langs de Koning Boudewijnlaan in Brugge. Hij sloeg op de vlucht, maar kon kort nadien toch worden opgepakt. Om geen vingerafdrukken achter te laten, droeg G.C. kousen rond zijn handen. Hij stond droeg bovendien een enkelband na enkele eerdere veroordelingen. Het onderzoek wees uit dat C. nog meerdere inbraken pleegde in het Brugse. Bij Roularta maakte hij onder meer 235 euro cash geld, twee computers, een beamer en een fototoestel buit. De Bruggeling bekende ook twee diefstallen in de Fnac. Hij was begin dit jaar opnieuw enige tijd op vrije voeten, maar zit sinds enkele maanden weer in de cel voor nieuwe feiten in De Haan.