Twaalf autovrije dagen tijdens eindejaarsperiode: “Willen lange files zoals vorig jaar vermijden” Politie zet 15 extra manschappen per dag in Bart Huysentruyt

19 november 2019

14u57 0 Brugge De stad Brugge, de politie en de openbare vervoersmaatschappij De Lijn slaan de handen in elkaar om de drukte tijdens de eindejaarsperiode op te vangen. Er zijn dit jaar liefst twaalf dagen waarbij het centrum van Brugge autovrij wordt. “We raden mensen uit de randgemeenten aan om met de bus te komen. Die is tijdens die dagen gratis”, zegt burgemeester Dirk De fauw (CD&V).

Flashback naar eind december vorig jaar, toen de Brugse politie op een shoppingzaterdag rond 14 uur opriep om niet meer met de wagen naar de stad te komen. Ongezien, want alle parkings stonden vol en er waren files tot aan Kinepolis. Met 60.000 bezoekers per dag zijn de shoppingdagen in Brugge zelfs drukker dan de Heilig Bloedprocessie. “Dit scenario willen we dit jaar vermijden", zegt burgemeester Dirk De fauw (CD&V). “Het moet een plezier zijn om in Brugge te komen shoppen. We steken veel energie in de kerstbeleving, maar we willen niet dat die gepaard moet gaan met parkeerstress.”

Waggelwaterparking

Om het winkelen aangenaam te maken is de binnenstad straks op twaalf dagen autovrij tussen 13 en 18 uur. Dat gebeurt op 7, 8, 14, 15, 21, 22, 26, 27, 28 en 29 december en op 2 en 3 januari 2020. Parkings zoals de Biekorf en Zilverpand zijn tijdens die momenten niet of nauwelijks bereikbaar. Andere parkings zijn dat uiteraard wel. Er wordt aangeraden om voor randparkings te kiezen, zoals Vives (430 plaatsen) of het AZ Sint-Jan (1.750 plaatsen). Ook de nieuwe Waggelwaterparking is voor het eerst een optie. Gratis shuttlebussen brengen je naar de binnenstad en terug.

Gauw- en winkeldiefstallen

“Op die dagen legt De Lijn ook extra gratis bussen in tussen Brugge en omliggende gemeenten”, zegt De fauw. “Shoppers uit Jabbeke, Zedelgem, Oostkamp, Sijsele, Beernem en Loppem kunnen dus het gemakkelijkst een bus nemen tussen 12.30 en 19 uur. Zo kan je ook zorgeloos van een drankje op onze kerstmarkt genieten.” De politie van Brugge zet dagelijks 15 extra manschappen in. Er wordt gefocust op verkeersregeling, maar ook op het voorkomen van gauw- en winkeldiefstallen. “December in Brugge vraagt veel van onze mensen", zegt korpschef Dirk Van Nuffel. “Met mobiele tekstkarren zullen we de informatie over volle parkings zo accuraat mogelijk opvolgen. Randparkings zijn echt wel aan te raden, omdat parkings als 't Zand of Station snel volzet raken.”