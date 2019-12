Tuinhuis gaat in vlammen op na kortsluiting Mathias Mariën

23 december 2019

14u28 0 Brugge Langs de Karel de Ghelderestraat in Assebroek is zondagavond brand ontstaan in een tuinhuis.

De bewoners merkten de vlammen even voor 23 uur op. De brandweer had de situatie snel onder controle, maar kon niet vermijden dat het volledige tuinhuis in vlammen opging. Ook een omheining achteraan de tuin raakte beschadigd. De woning bleef wel gevrijwaard. Behalve het tuinhuis gingen ook wat speelgoed en enkele fietsen in vlammen op. Er raakte niemand gewond. De oorzaak van de brand is een kortsluiting van de elektriciteit in het tuinhuis.