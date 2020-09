Tuinhuis gaat in vlammen op in Assebroek Mathias Mariën

03 september 2020

15u57 5 Brugge In de Welvaartstraat in Assebroek is donderdagmiddag even na 15 uur brand uitgebroken in een tuinhuis van een woning.

De gealarmeerde brandweer had de brand snel onder controle, maar kon niet verhinderen dat het tuinhuis volledig in vlammen opging. De oorzaak van de brand is vermoedelijk een fout aan de elektrische installatie in het tuinhuis. Niemand raakte gewond. Tijdens de interventie was er tijdelijk geen autoverkeer mogelijk in de Welvaartstraat.