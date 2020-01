Truffels en lukken van KWB houden mug-heli mee in de lucht Bart Huysentruyt

22 januari 2020

08u48 0 Brugge De jaarlijkse verkoop van truffels en lukken, net voor de kerstvakantie in Zedelgem, heeft maar liefst 3.043 euro opgebracht. KWB schenkt het bedrag aan de mug-heli.

De week voor de verkoop krijgen de inwoners een strooibriefje in de bus. Zo worden ze op de hoogte gebracht van de verkoop. Die liep dit jaar als een trein. De huis-aan-huisverkoop houdt zo mee de mug-heli van het AZ Sint-Jan in Brugge in de lucht. De vrijwilligers van de helikopter kregen de cheque overhandigd, vlak na een interventie.