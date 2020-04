Truckersparking aan haven blijft open, stad plaatst extra sanitair Bart Huysentruyt

16 april 2020

17u53 0 Brugge De truckersparking aan de Loodswezenstraat in Zeebrugge blijft open. Dat zegt burgemeester Dirk De fauw (CD&V). Buitenlandse chauffeurs zouden het daar afgelopen weekend niet nauw hebben genomen met de corona-regels. “Maar een sluiting van die parking zou nog slechter zijn", zegt de burgemeester.

De parking werd op vrijdag 10 april in de namiddag op verzoek van de arbeidsauditeur gesloten omwille van hygiëne en het niet-respecteren van de Covid-19 maatregelen. Buitenlandse truckers, die er wachten op opdrachten van havenbedrijven, zouden er een barbecue hebben gehouden. De afstandsregels werden daarbij niet gerespecteerd. “Als burgemeester heb ik mij onmiddellijk verzet tegen de onmiddellijke sluiting van de parking omdat er geen alternatief is voor de vele truckers, meestal van Roemeense origine”, zegt Dirk De fauw. “Anders zouden ze hun trucks langs de weg kamperen in Zeebrugge. Dat zou nog veel slechter zijn.”

De parking ging nog dezelfde vrijdag weer open, op verzoek van de burgemeester. “Het havenbestuur heeft het engagement aangegaan om na het weekend, op dinsdag 15 april, op zoek te gaan naar andere sanitaire voorzieningen voor deze parking. Nu staat er een sanitaire container met 3 urinoirs, 5 toiletten en 2 lavabo’s met zeepdispender en papieren handdoeken. Er is ook een septische vergaarbak en opvangtank geplaatst. Verder staan er aanwijzingen om zich aan de Covid-19 regels te houden.” De ingreep kost het havenbestuur 50.000 euro.