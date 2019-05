Trucker slaat collega halfdood omdat hij diens cabine niet mag zien: 2 jaar met uitstel Jelle Houwen

21 mei 2019

Een 41-jarige trucker van Moldavische nationaliteit heeft twee jaar cel met uitstel gekregen wegens poging tot doodslag op een collega-trucker, ook met dezelfde nationaliteit. De feiten speelden zich af op de parking van het Total tankstation in Zeebrugge, op 9 februari. Wanneer er gevochten wordt onder truckers onderling geldt er doorgaans een zwijgplicht maar omdat de feiten zo gortig waren belde een trucker tóch de politie. Ook een securityagent had hen intussen al gebeld. “Toen de politie ter plaatse kwam zagen ze slachtoffer S. bewusteloos op de grond liggen, terwijl I.C. hem heel wat trappen verkocht, ook op zijn hoofd. Het leek wel een voetballer die aan de slag was met een bal. Voordien was er al een vechtpartij tussen hen geweest en deelde I.C. hem heel wat klappen uit. Hij beet hem ook in het bovenlichaam. Daarbij riep hij ook: “ik zal hem vermoorden.” Slachtoffer S. was na de feiten even kritiek en kon twee weken niet werken. I.C. zit nu twee maanden in de cel en was erg dronken op het moment van de feiten. Hij herinnert er zich ook niets meer van. De reden die hij nadien opgaf als verklaring is dan ook nogal banaal: “het was koud en ik wou bij hem in de cabine kruipen omdat hij een ander type cabine heeft dan ik maar dat mocht niet”, verklaarde hij.