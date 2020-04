Trucker riskeert 4 jaar cel voor smokkel van 17 illegalen in trailer van vrachtwagen Siebe De Voogt

22 april 2020

15u32 0 Brugge Een 32-jarige Ier hangt in de Brugse rechtbank een effectief celstraf van 4 jaar en liefst 136.000 euro boete boven het hoofd voor mensensmokkel. In de trailer van zijn vrachtwagen werden in het najaar 17 Albanezen aangetroffen.

De vrachtwagen van Richard W. werd op 18 oktober vorig jaar staande gehouden in de haven van Zeebrugge. In zijn trailer trof de politie 17 Albanezen aan, die de oversteek naar het Verenigd Koninkrijk wilden maken. De Ierse vrachtwagenchauffeur werd na verhoor vrijgelaten, omdat de speurders op dat moment te weinig aanwijzingen hadden dat hij betrokken was bij mensensmokkel. Verder onderzoek wees uit dat de man tóch kon gelinkt worden aan de illegalen in zijn trailer. Uit afgeluisterde telefoongesprekken bleek dat hij wel degelijk op de hoogte was van hun aanwezigheid. “Hij zei zelfs dat hij het spijtig vond dat hij door de betrapping een ander transport in Frankrijk had moeten links laten liggen", vertelde procureur Frank Demeester.

Richard W. werd eind januari uiteindelijk door Frankrijk uitgeleverd. Sindsdien zit hij in een Belgische cel. De belastende telefoongesprekken bestempelde de trucker als “Ierse humor”. “Eigenlijk vertelt hij allemaal onzin”, pleitte zijn advocaat Johan Platteau. “Die man brabbelt vanalles.” De verdediging vroeg over de ganse lijn de vrijspraak, maar kon zich ondergeschikt vinden in een straf met uitstel. W. zou na een eventuele vrijlating terugkeren naar zijn gezin. Vonnis op 6 mei.