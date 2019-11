Trucker komt met schrik vrij na treinongeval in Zeebrugge: goederenverkeer enkele dagen onderbroken Mathias Mariën

20 november 2019

13u15 74 Brugge In Zeebrugge is er om 11.30 uur een zware aanrijding gebeurd tussen een goederentrein en een vrachtwagen. De schade is enorm. De locomotief is deels ontspoord en ook de ravage aan de bovenleiding is groot. De trucker kwam als bij wonder met de schrik vrij.

Het ongeval gebeurde aan de overweg ter hoogte van de Margaretha Van Oostenrijkstraat. De trucker merkte de aankomende goederentrein niet op, waarna beide voertuigen in aanrijding kwamen. De vrachtwagen - geladen met kiezelstenen - kantelde, de chauffeur raakte lichtgewond. Gezien de impact is dat een klein wonder. Hij moest wel enige tijd in zijn cabine blijven zitten, omdat er elektriciteitskabels los op de truck lagen en werd overgebracht naar het ziekenhuis.

“De schade aan de infrastructuur is groot", zegt Frederic Petit van Infrabel. “De goederentrein was gelukkig niet geladen met gevaarlijke stoffen.” Het goederenverkeer op die lijn zal wellicht nog enkele dagen onderbroken zijn door de herstellingswerken. De oorzaak van het ongeval is onvoorzichtig gedrag van de chauffeur.