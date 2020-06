Truck belandt in berm langs Margareta van Oostenrijkstraat Mathias Mariën

02 juni 2020

22u27 0 Brugge In de Margareta van Oostenrijkstraat in de haven van Zeebrugge ging dinsdagmiddag even voor 18 uur een autotransport van de weg.

Het ongeval gebeurde ter hoogte van de wegenwerken waar er beurtelings verkeerd is. De vrachtwagenchauffeur verloor door een onbekende reden de controle over zijn truck en kwam schuin in de berm terecht. Hij kwam met de schrik vrij. De truck was gelukkig niet geladen, maar het takelen nam toch enig tijd in beslag.