Trouwe leden van harmonie Vermaak na Arbeid in de bloemen Bart Huysentruyt

21 januari 2020

10u20 0 Brugge De Koolkerkse koninklijke muziekvereniging Vermaak na Arbeid zette het nieuwe jaar in met een stemmige nieuwjaarsviering en de huldiging van haar trouwe leden.

Meteen vormde de receptie ook de start van het jubileumjaar. De vereniging bestaat 65 jaar. Het gaat van het ontvangen van het Duitse Jeugdorkest van Midden Moezel, een jubileum concertweekend in Koolkerke, een kasteelconcert, een verbroedering met de Rotterdamse Postharmonie en het spelen van de ceremonie onder de Ieperse Menenpoort. En dat laatste is niet niets voor een harmonie die ontstaan is uit de vroegere Koolkerkse Oud Soldatenbond.

Christoph Bonte (dirigent), Jonathan De Mey (dirigent jeugdorkest) en Koenraad Baete (chef drumband) kregen een speciale vermelding voor hun aanstekelijke gedrevenheid.