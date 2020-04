Tripel Dagen slaan jaartje over: “We blijven niet bij de pakken zitten” Bart Huysentruyt

16 april 2020

13u21 0 Brugge De Brugge Tripel Dagen, elk jaar georganiseerd rond de nationale feestdag op 21 juli op de Markt van Brugge, gaan door de corona-maatregelen niet door. “Gezondheid primeert. We blijven niet bij de pakken zitten”, zegt Erwin De Jonghe van Comité voor Initiatief.

Het had een prachtige editie moeten worden, op 19, 20 en 21 juli. De affiche was zo goed als volledig en het Comité voor Initiatief had ook een leuke extra in petto. “Uitgesteld is niet verloren”, klinkt het daar: “De onderhandelingen voor volgend jaar zijn al bezig.”

Ondertussen denkt het Comité eraan om dit jaar, als het normale leven stapsgewijs hernomen wordt, toch nog met een kleinschalig initiatief uit te pakken. Dat zal volledig los staan van de Tripel Dagen en het zal niet iets zijn dat de massa op de been brengt. “We denken aan een muzikaal accent dat sfeer brengt in de straten van de binnenstad, maar natuurlijk is het nog veel te vroeg om iets concreets naar voren te schuiven. Alles wat we vandaag denken en doen, gebeurt onder voorbehoud en in nauw overleg met het Brugse stadsbestuur.”

Dat voorbehoud geldt ook voor de boekenmarkten, een kleinschalig initiatief dat vorig jaar was opgestart. Het was de bedoeling dit jaar een achttal boekenmarkten te organiseren, tussen juni en september. “Of en hoeveel daarvan er zullen kunnen plaatsvinden, moeten we noodgedwongen nog in het midden laten”, zegt De Jonghe. “De organisatie daarvan heeft minder voeten in de aarde, dus dat kan dichter bij datum beslist worden. We zullen daar zeker tijdig over communiceren.”