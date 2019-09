Trio Asturias viert jubileum met cd en gratis concertenreeks Bart Huysentruyt

03 september 2019

Gitaartrio Trio Asturias vierde de 25ste verjaardag met een cd en een gratis concertenreeks. Het trio bestaat uit de Brugse tweeling Tania en Veerle D’Hoest en hun Blankenbergse collega Maaiken Lamote. Ruim 25 jaar geleden leerden zij elkaar kennen als studenten aan het Lemmensinstituut in Leuven. Hun fascinatie voor de klassieke gitaar bracht hen samen. Ze studeerden af met grootste onderscheiding. Ondertussen hebben zij in binnen- en buitenland reeds heel wat concerten gegeven, feestelijkheden opgeluisterd en een mooi gevarieerd repertoire opgebouwd. Dit trio is een unicum in zijn genre: drie gitaren, een formatie waarvoor weinig muziek geschreven is. “In ‘Journey between dream and reality’ hebben we twaalf gevarieerde muziekstukken samengebracht op één cd. We zijn er heel trots op”, zegt Maaiken Lamote. De concertreeks start op vrijdag 4 oktober om 20 uur in de kapel van Kristus-Koning in Duinbergen. Later zijn er ook optredens in Brugge, Werken en Blankenberge. Info: www.trioasturias.be.