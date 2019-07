Treinverkeer van Brugge naar deel van kust uur stilgelegd na ongeval Jelle Houwen & FVI

06 juli 2019

12u12 12 Brugge Het treinverkeer van Brugge naar enkele bestemmingen aan de kust werd zaterdag kort voor de middag stilgelegd. Vijf treinen werden afgeschaft maar na een uur werd een spoor alweer vrijgegeven.

Om 11.15 uur werd aan het station van Brugge-Sint-Pieters iemand aangereden door een locomotief. Het ging om een wanhoopsdaad. Als gevolg van dat ongeval was er geen treinverkeer mogelijk tussen Brugge en Blankenberge, Brugge en Knokke, en Brugge en Zeebrugge. “Intussen werd om 12.11 uur terug een spoor vrijgegeven en zijn de bestemmingen opnieuw bereikbaar”, zegt Thomas Baeken van Infrabel. “Het treinverkeer is weer mogelijk en de treinen kunnen zonder snelheidsbeperking rijden. De hinder is vrij beperkt. Er werden in totaal wel vijf treinen afgeschaft.”

Infrabel wijst erop dat de bussen van De Lijn tussen Brugge en Blankenberge en Brugge en Knokke een alternatief zijn. Daarnaast is ook de kusttram tussen Oostende en Knokke een optie.