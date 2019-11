Transportfirma’s riskeren 2 miljoen euro boete voor sociale dumping: “Oneerlijke concurrentie op West-Europese markt” Siebe De Voogt

22 november 2019

15u03 0 Brugge Een Roemeense en Moldavische transportfirma hangt in de Brugse rechtbank elk een geldboete van 972.000 euro boven het hoofd voor sociale dumping. Zeventwintig Roemeense of Moldavische chauffeurs werden volgens het arbeidsauditoraat niet betaald volgens de Belgische minimumlonen, terwijl ze wel vanuit Zeebrugge werkten. “De bedrijven zorgen op deze manier voor oneerlijke concurrentie.”

Het onderzoek naar de twee transportbedrijven ging al in 2014 van start. Volgens het arbeidsauditoraat waren ze één van de eerste die zich op de West-Europese markt stortten. Bij een controle in de Kraakstraat in Zeebrugge stootten de speurders op een verdoken garage. Binnen bleken Roemeense mecaniciens aan het werk die niet gemeld waren bij de Belgische sociale zekerheid.

Monsterboetes

Tijdens het onderzoek kwam een Moldavische firma in het vizier. Volgens het arbeidsauditoraat maakte het transportbedrijf gebruik van een postbusfirma 114 kilometer verder in Roemenië. “De constructie diende enkel om toegang te krijgen tot de Europese markt”, stelde arbeidsauditeur Filiep De Ketelaere. In totaal zouden zevenentwintig truckers en mecaniciens van Roemeense of Moldavische origine in de praktijk vanuit Zeebrugge gewerkt hebben. “De chauffeurs hadden nooit in Roemenië gewerkt en moesten ook hun vervoersdocumenten afleveren in Zeebrugge. Bij een controle in de zomer van 2016 bleken 50 vrachtwagens in Zeebrugge geparkeerd te staan. Zij keerden dus zelfs niet terug naar Roemenië. Wij beschouwen het pand in de Kraakstraat als een filiaal van de Roemeense en Moldavische transportfirma’s, waardoor zij de Belgische minimumlonen moeten respecteren en hier sociale zekerheid moeten betalen.”

Het Roemeense Avis Trans en Moldavische Avis MMS hangt elk 972.000 euro boete boven het hoofd. Zaakvoerder Alexandru C. (43) riskeert een effectieve celstraf van één jaar en 162.000 euro boete. Het arbeidsauditoraat vordert daarnaast een verbeurdverklaring van ruim 275.000 euro. Volgens de verdediging ging het gerecht te kort door de bocht. “De firma’s werkten niet enkel voor Belgische opdrachtgevers, maar er werden ook transporten naar of vanuit Roemenië of Moldavië uitgevoerd”, pleitte hun advocate. “In Zeebrugge is zelfs geen boekhouding of administratie gevonden. Bovendien verdienden sommige chauffeurs tot 3.000 euro netto. Wij zijn dus geen uitbuiters.” Uitspraak op 10 januari.