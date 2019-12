Transmigranten krijgen 6 maanden cel omdat ze marinebasis in Zeebrugge binnendrongen Siebe De Voogt

11 december 2019

13u45 1 Brugge Drie transmigranten hebben in de Brugse rechtbank een effectieve celstraf van 6 maanden gekregen, omdat ze begin dit jaar de marinebasis in Zeebrugge binnendrongen. Vijf anderen riskeren dan tot 1 jaar cel voor het binnendringen van de haven.

Een toevallige passante sprak op 18 januari een militair aan bij de wachtpost aan de marinebasis in Zeebrugge. Ze vertelde hoe enkele honderden meters verder drie personen over de omheining van het domein waren geklommen. Een patrouille kon de verdachten relatief snel staande houden. De transmigranten verklaarden dat ze naar Groot-Brittannië wilden, maar hadden geen idee dat ze zich op militair domein bevonden. Desondanks veroordeelde de rechter hen woensdagmorgen tot 6 maanden cel. Vijf andere transmigranten stonden dan weer terecht voor het binnendringen van het havengebied. Een 26-jarige Algerijn werd op 28 oktober geklist, terwijl hij eerder al veroordeeld werd. Het parket vorderde voor hem 1 jaar cel. De verdediging gaf aan dat de man z’n lesje had geleerd en vroeg de rechtbank om een laatste kans. Vier andere illegalen hangt voor dezelfde feiten 6 maanden cel boven het hoofd. De rechter doet op 8 januari uitspraak in de dossiers.