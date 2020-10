Transmigrant krijgt 18 maanden cel nadat hij bewakingsagent en politie bedreigde met schaar Siebe De Voogt

07 oktober 2020

12u47 0 Brugge Een 22-jarige transmigrant heeft in de Brugse rechtbank 18 maanden cel gekregen voor gewapende weerspannigheid. De jonge Algerijn bedreigde in de haven van Zeebrugge een bewakingsagent en de politie met een schaar.

Een bewakingsagent zag Nasr Z. op 18 juni vorig jaar rondlopen in het havengebied. De Algerijn legde zich niet zomaar neer bij z’n betrapping en bedreigde de bewakingsagent met een blinkend voorwerp. Later zou blijken dat het om een schaar ging. Z. vluchtte weg en klom op een container. Hij kroop vervolgens door een mangat, maar bleef steken. “Gelukkig, want de container was gevuld met plastic bolletjes”, stelde procureur Manuel Manderick. “Het had voor de beklaagde veel slechter kunnen aflopen.”

Ook tegen de politie stelde Z. zich volgens het parket agressief op. De transmigrant moest zich vorige maand voor de correctionele rechtbank verantwoorden voor gewapende weerspannigheid, verboden wapendracht, illegaal verblijf en het binnendringen van de haven, maar kwam niet opdagen voor z’n proces. Hij werd bij verstek veroordeeld tot een effectieve gevangenisstraf van 18 maanden.