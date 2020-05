Transmigrant in de cel voor auto-inbraak in Zeebrugge: parket onderzoekt link met diefstallenplaag Mathias Mariën

07 mei 2020

18u36 12 Brugge Een 25-jarige Libiër zit in de cel op verdenking van diefstal uit een wagen in Zeebrugge. Er wordt nu bekeken of de man ook in aanmerking komt voor andere feiten. De voorbije weken werd in Zeebrugge namelijk herhaaldelijk melding gemaakt van diefstallen uit voertuigen.

Het was de scheepvaartpolitie die woensdagochtend een groepje van drie transmigranten opmerkte. Een van de mannen had een fiets aan de hand, en iemand anders van de groep sloeg op de vlucht. De vluchtende man kon na een tijdje wat verderop opnieuw opgemerkt worden toen hij zich schuilhield tussen auto’s.

Bij nazicht bleek het om een fiets te gaan die vroeger al werd gestolen. De Libiër die de fiets aan de hand hield, had ook enkele spullen bij die gestolen bleken. Zo had hij een zonnebril die maandagnacht werd gestolen uit een voertuig aan de Baron de Maerelaan, waarbij een ruit werd kapotgeslagen. Hij droeg verder een vest die dezelfde nacht in de Sint-Christianastraat was ontvreemd.

“Het onderzoek werd overgenomen door de recherche van de politiezone Brugge”, laat het parket weten. “De afgelopen weken werd er in de regio van Zeebrugge al herhaaldelijk melding gemaakt van diefstallen in voertuigen en van groepjes personen die werden opgemerkt terwijl ze systematisch aan alle deuren van de voertuigen voelden om na te gaan of deze open waren. Er was al verhoogd patrouilletoezicht georganiseerd om daders te kunnen betrappen.”

De onderzoeksrechter besliste om de Libiër aan te houden. Andere personen die de voorbije dagen werden opgepakt, werden in vrijheid gesteld.