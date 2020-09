Transmigrant die opgepakt werd na inbrakenplaag in voertuigen riskeert 9 maanden cel Siebe De Voogt

09 september 2020

14u00 0 Brugge Een 25-jarige Libiër riskeert in de Brugse rechtbank 9 maanden cel in een dossier rond auto-inbraken. De man werd opgepakt na een inbrakenplaag in Zeebrugge, maar veel feiten konden uiteindelijk niet aan hem gelinkt worden.

De scheepvaartpolitie hield op 6 mei een groepje van 3 transmigranten staande in Zeebrugge. De Brugse deelgemeente werd op dat moment geteisterd door een plaag van inbraken in voertuigen. Eén van de transmigranten, een 25-jarige Libiër, droeg een rugzak met enkele zonnebrillen erin. Hij had volgens het parket ook een opvallende blauwe jas aan van Roompotvakanties, die een tweetal dagen voordien was gestolen uit een wagen in de Sint-Christianastraat. Een verdere link met de inbrakenplaag kon door de speurders niet gevonden worden.

Valse naam

Icham B. ontkende woensdagmorgen dat hij de diefstallen pleegde. Hij had de rugzak naar eigen zeggen gekregen van iemand anders. “Die jas van Roompotvakanties viel echt wel op”, pleitte zijn advocaat Kim Devoldere. “Waarom zou mijn cliënt ermee blijven rondlopen in de buurt waar die voertuiginbraak had plaatsgevonden?” B. gaf bij z’n arrestatie ook een valse naam op. Daarvoor vroeg de verdediging een straf met uitstel. Vonnis op 23 september.