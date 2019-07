Transmigrant bedreigt veiligheidspersoneel in haven met mes: jaar cel geëist Siebe De Voogt

17 juli 2019

15u28 0 Brugge Een transmigrant uit Eritrea hangt in de Brugse rechtbank één jaar cel boven het hoofd voor het binnendringen van de haven in Zeebrugge. De twintiger bedreigde bij zijn arrestatie ook enkele veiligheidsmensen met een mes.

De security van de haven ontdekte op 9 mei kort na de middag veertien transmigranten uit Eritrea in een trailer. De veiligheidsagenten kamden de ruimte helemaal uit, waarop enkele mensen eerst via het dak probeerden te ontsnappen. Toen dat niet lukte, scheurden de transmigranten het achterste dekzeil open. Een van hen bedreigde het veiligheidspersoneel door het gat met een breekmes en maakte zwaai- en steekbewegingen in hun richting. Uiteindelijk kon hij overmeesterd worden.

Ze hadden honger en scheurden het zeil daarom open. Mijn cliënt heeft schrik van de politie en reageerde daarom misschien zo hevig Silke Brutin

De twintiger bleek ook in Sint-Joost-ten-Node al in aanraking te zijn gekomen met de politie. Tijdens een actie tegen transmigranten deelde hij een kopstoot uit aan een agent. “Mijn cliënt sliep onder meer in het Maximiliaanpark en het Noordstation”, pleitte zijn advocate Silke Brutin. “Hij waagde meerdere pogingen om in Groot-Brittannië te geraken, maar beseft nu dat het zo niet langer kan. Hij is van plan om in België asiel aan te vragen. De dag van de feiten zaten hij en zijn landgenote al vijf dagen in die trailer. Ze hadden honger en scheurden het zeil daarom open. Mijn cliënt heeft schrik van de politie en reageerde daarom misschien zo hevig.” Uitspraak op 23 juli.