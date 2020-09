Tramsporen tussen Zeebrugge en Blankenberge worden vernieuwd Bart Huysentruyt

04 september 2020

14u58 2 Brugge Op maandag 7 september start de firma Willemen infra uit Drongen in opdracht van De Lijn met het vernieuwen van de tramsporen en de bedding tussen Zeebrugge en Blankenberge.

De werkzaamheden gebeuren in vier grote fasen. Voor nieuwjaar komt het noordelijke deel tussen Blankenberge en de Londenstraat in Zeebrugge aan de beurt, na nieuwjaar het zuidelijke deel. Pas later komt het stuk tussen Londenstraat en Visartbrug aan de beurt. Op 14 september starten de eigenlijke werkzaamheden met het opbreken van de sporen en het plaatsen van nieuwe. Daarbij worden de beide rijstroken van de Kustlaan richting Blankenberge ingenomen als werfzone. Het verkeer rijdt in beide richtingen over de twee rijstroken aan de zuidelijke kant.