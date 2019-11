Trampolinepark Jumpsquare tijdelijk dicht door slechte toegankelijkheid Bart Huysentruyt

06 november 2019

07u38 4 Brugge Jumpsquare, het grootste trampolinepark van Brugge, moet tijdelijk de deuren sluiten op bevel van de stad en de brandweer. De reden: Jumpsquare is niet toegankelijk genoeg voor personen met een beperkte mobiliteit.

“De brandweernormen zijn niet gehaald", zegt burgemeester Dirk De fauw (CD&V). “Er moeten aanpassingen gebeuren om het brandveiligheidsattest te verkrijgen. En ook aan het decreet rond toegankelijkheid werd niet voldaan.” Het trampolinepark van 3.500 vierkante meter groot in het B-Park in Brugge opende in juni de deuren. Het is een populaire trekpleister voor kinderen. Voorlopig is het niet duidelijk hoe lang het park precies gesloten zal blijven.

“We doen er alles aan om het zo spoedig mogelijk weer te openen”, klinkt het. “Al onze klanten die al een reservatie hebben gemaakt, zullen persoonlijk door ons op de hoogte gebracht worden. We zullen ook samen met hen naar een oplossing zoeken. Verder zullen de geplande lessen en activiteiten hier voorlopig helaas niet kunnen doorgaan.”