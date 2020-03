Trakteer een coronaheld in restaurant De Goedendag: “Mensen die levens redden, verdienen een heerlijk maal” Bart Huysentruyt

30 maart 2020

17u18 0 Brugge “Trakteer eens een hulpverlener met een gastronomische maaltijd in onze zaak." Chef Marnick Degryse van Hostellerie De Goedendag in Lissewege komt origineel uit de hoek om de helden te bedanken die volop strijden tegen het coronavirus. “Onze waardering voor de verplegers en verpleegsters is enorm.”

‘Koken voor Helden’ is het culinair initiatief waarmee restaurant De Goedendag langs het Lisseweegs Vaartje zijn waardering toont aan alle moedige verplegers, verpleegsters en eerstehulpverleners die zich in de frontlinie van deze noodsituatie voor de volksgezondheid bevinden. “Het idee achter ‘Koken voor Helden’ is eenvoudig: klanten betalen vooraf een culinaire maaltijd voor verplegers of verpleegsters, die later - eens de horeca opnieuw open mag - gratis verwend worden met een gastronomische maaltijd in Hostellerie De Goedendag", zegt uitbater Marnick Degryse.

Caffè sospeso

Het is een variant op caffè sospeso, een kopje koffie dat vooraf is betaald als anonieme liefdadigheid. Deze traditie begon in de volkscafés van het Italiaanse Napels. Iemand die geluk had, bestelt een sospeso, betaalt de prijs van twee koffies, maar komt er slechts één consumeren. Een arme persoon die later vraagt of er een sospeso beschikbaar is, zou dan gratis koffie krijgen. De caffè sospeso staat zo symbool voor sociale solidariteit. “Het is een prachtig initiatief”, zegt Marnick Degryse.

Als een verpleger of verpleegster belt en vraagt: ‘Hebben jullie één Koken Voor Helden-maaltijd ter beschikking?’, dan kan ik hen een gastronomische lunch of menu aanbieden Marnick Degryse, uitbater Hostellerie De Goedendag

“In afwachting van een normalisering van de situatie kunnen klanten een lunch of menu betalen voor onze nieuwe helden. Ik hou een logboek bij. Als een verpleger of verpleegster daarna belt en vraagt: ‘Hebben jullie één Koken Voor Helden-maaltijd ter beschikking?’, dan kan ik hen een gastronomische lunch of menu aanbieden. En dat helemaal gratis. Het is een elegante manier om dankbaarheid te tonen. Het is maar een eetmaal, maar aangeboden aan helden die levens redden. Een mooi gebaar van menselijkheid", stelt Marnick.

“Niet gewoon om stil te zitten”

Zo heeft de zaakvoerder toch iets om handen in deze onwerkelijke periode voor elke horeca-ondernemer. “Er is veel solidariteit en voor horecabazen is het sowieso al moeilijk om stil te zitten. We moeten iets om handen hebben. Daarom kwam dit idee opborrelen. Onze waardering is immers groot. Dit virus kan ieder van ons overkomen. We moeten dan ook blij zijn dat zoveel mensen het risico lopen om zelf besmet te worden en toch iedereen zo goed helpen.”

Wie een maaltijd wil wegschenken, kan 28 euro (één lunch) of 38 euro (één menu) overschrijven op het rekeningnummer BE29 7380 3717 4664 van LDWI BVBA. Vergeet niet ‘Koken voor Helden’ te vermelden. De maaltijden zijn exclusief dranken.