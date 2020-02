Traiteur D’s Deldycke verlaat na 36 jaar de Brugse binnenstad: “We zullen het stadsleven missen” Traiteurszaak van Jan-Baptist en Charlotte Deldycke blijft maar groeien Bart Huysentruyt & Mathias Mariën

07 februari 2020

06u00 0 Brugge Na 36 jaar verlaat de bekende traiteurszaak D’s Deldycke de Brugse binnenstad. Eind april nemen ze hun intrek op de industriezone Waggelwater. “Daar zullen we veel meer ruimte hebben en nog beter bereikbaar zijn”, zegt zaakvoerder Jan-Baptist Deldycke (34). De winkel verdwijnt, maar klanten kunnen bestellen op de toekomstige webshop.

D’s Deldycke Traiteurs is een begrip in West- en Oost-Vlaanderen. De traiteurszaak, met winkel in de Wollestraat in Brugge, begon ooit op de Markt, toen nog met Jan en Ann Deldycke als zaakvoerders. Tegenwoordig is hun zoon Jan-Baptist de man die de communie- en bedrijfsfeesten, events, congressen, recepties en rouwmaaltijden in goede banen leidt. Dat doet hij samen met zijn vrouw Charlotte Himpens (27). “Al ruim dertig jaar wordt hier in onze kleine keuken hard gewerkt aan letterlijk honderdduizenden hapjes, maaltijden en buffetten voor zowel de winkel als de catering", vertelt hij.

Limieten

In de beginjaren was de winkel nog de grootste troef, maar in de loop der jaren nam de catering een steeds groter volume in. “Zeker het laatste decennium voelen we onze opdrachten enorm groeien in aantal en omvang”, zegt Jan-Baptist Deldycke. “Dat is uiteraard fantastisch. We zijn dankbaar voor zoveel vertrouwen van klanten. Maar in de Wollestraat botsen we stilaan op onze limieten. We verlangen naar een ruimere keuken, waarin we onze grenzen kunnen verleggen. We willen nog meer en betere culinaire pareltjes uit onze hoed toveren.”

Maandag na paasvakantie

Die oplossing is nu gevonden in een nieuwe locatie langs de Dirk Martensstraat 27. Daar wordt vanaf volgende maand proefgedraaid in een gloednieuwe keuken. “Onze ruimte zal daar veel groter zijn", zegt de zaakvoerder. “Vanaf eind april willen we vanuit die locaties al het lekkers bereiden en tot bij de mensen brengen. Op maandag 20 april, de maandag na de Paasvakantie, sluiten we dan de deuren van onze winkel in de Wollestraat.” Wat er met het pand zal gebeuren, is nog niet duidelijk. Maar de voordelen van de nieuwe locatie zijn dat wel: “We zullen nog beter bereikbaar zijn, vlak bij de snelwegen. Bovendien kunnen we daar al onze activiteiten centraliseren. Nu zaten we nog met een extra ruimte in de Eeckhoutstraat. Ook die plek kunnen we straks verlaten. De fysieke winkel verdwijnt, maar klanten zullen wel nog steeds kunnen bestellen via de nieuwe webwinkel.”

Flexi-jobbers

Op het industrieterrein zal D’s Deldycke Traiteurs zich ook specifiek richten tot de bedrijven. Zo worden er straks assortimenten broodjes, koud buffet, slaatjes of warme gerechten aangeboden. Die kunnen bedrijven bestellen en afhalen of bezorgd krijgen. “We kunnen alle hulp daarvoor goed gebruiken. We blijven op zoek naar enthousiaste flexi-jobbers en studenten voor allerlei taken. Doorgaans rekenen we op een equipe van zo'n tien mensen.”

Dat ze hun vertrouwde locatie in de binnenstad verlaten, gebeurt ook met gemengde gevoelens. “We zullen het stadsleven uiteraard missen. Ook de bezoekjes van trouwe klanten met hun leuke babbels en fijne momenten aan onze tafel. Maar dit is geen vaarwel, maar vooral een ‘tot ziens’ op onze nieuwe locatie.”