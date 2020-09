Trainer Gunther De Pauw is klaar voor het nieuwe seizoen met Racing Brugge in eerste landelijke: “Het wordt sowieso een raar sportjaar” Bjorn Vandenabeele

22 september 2020

08u10 0 Brugge Racing Brugge promoveerde naar eerste landelijke. Komend weekend staat de laatste bekermatch tegen Phantoms Boom op de agenda. Coach Gunther De Pauw wil in die partij de laatste werkpuntjes wegwerken.

Phantoms Boom, de laatste tegenstander in de bekerpoule, is reeksgenoot van Racing Brugge. “Het is één van de titelkandidaten in onze competitie”, reageert coach Gunther De Pauw. “Een meer dan stevige partij dus voor de start van de competitie. Ik wil in elke wedstrijd progressie zien en ons aanpassen naar een hoger niveau. Dergelijke bekerwedstrijden zijn daarvoor ideaal.”

“De voorbereiding loopt goed, in die zin dat we nog geen onderbreking hebben gehad en we vrij stevig konden werken op training. We blijven wel binnen onze bubbel trainen zodat we bij een eventuele onderbreking geen andere ploegen van onze club meesleuren. De oefen- en bekerwedstrijden brachten werkpunten aan het licht en de bedoeling is om klaar te zijn tegen de eerste competitiewedstrijd.”

Raar sportseizoen tegemoet

Een reeks hoger spelen brengt altijd de nodige stress met zich mee en al zeker in coronatijden. “Het zal sowieso een raar sportseizoen worden, met onderbrekingen hier en daar. Hopelijk blijven we daar zo lang mogelijk van gespaard en kunnen we blijven spelen. Je zal dan ook een heel variërend klassement zien, met ploegen die meer of minder wedstrijden hebben gespeeld. De doelstellingen en ambities zullen hierdoor misschien moeten worden bijgesteld tijdens het seizoen.”

“Op dit moment is het vooral de bedoeling om onze jongeren klaar te stomen voor het hogere niveau en ons zo snel mogelijk te verzekeren van een verlengd verblijf. In elk geval ben ik ervan overtuigd dat we elke match alles zullen geven en hopelijk worden we daarvoor ook beloond. De versterkingen die we binnenhaalden zorgen alvast voor extra ervaring.”

“Alle spelers gaan vrij goed om met de coronasituatie en we proberen te doen wat we moeten doen. We denken dat als we ons gezond verstand laten primeren, we heel ver kunnen geraken. We blijven binnen onze bubbel trainen en de club neemt ook de nodige maatregelen om alles veilig te laten verlopen. Fingers crossed en hopelijk zijn we vertrokken voor langere tijd.”