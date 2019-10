Trailer met 39 lijken vertrok wel degelijk uit Zeebrugge Mathias Mariën

24 oktober 2019

07u59 0 Brugge De trailer waarin 39 lijken werden gevonden, vertrok wel degelijk uit Zeebrugge. Dat wordt bevestigd aan onze redactie. Havenbaas Joachim Coens wacht de formele bevestiging nog af alvorens het nieuws te bevestigen. Deze ochtend nog volgt een formele communicatie over het transport.

Uit verder onderzoek is gebleken dat het transport effectief bij rederij Cobelfret is vertrokken. Dat bevestigt het havenbestuur aan onze redactie. Het is wel weinig waarschijnlijk dat de 39 mensen in de haven van Zeebrugge zelf aan boord klommen. De onbemande trailer was verzegeld en eenmaal een transport in de haven komt, wordt die niet meer gebroken. Omdat de trailer met de 39 lijken aan boord nog verzegeld was, wordt ervan uitgegaan dat de mensen voordien al aan boord klommen.

Volgens de speurders zou de oplegger, een koelwagen, vanuit de haven van Zeebrugge het Engelse Purfleet zijn binnengekomen. Dat nieuws wordt bevestigd door het havenbestuur aan onze redactie. De container werd woensdagochtend om 00.30 uur aan land gebracht en daar aan een trekker gekoppeld die uit Noord-Ierland kwam. Kort na 1 uur zouden trekker en oplegger de haven hebben verlaten. Dertig minuten later werden de lichamen in de container ontdekt op het industrieterrein Waterglade in Grays en werd de politie verwittigd. Het federaal parket is een onderzoek gestart.