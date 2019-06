Tot twaalf jaar cel voor dealende neven: "Het bol.com van de drugshandel” Jeffrey Dujardin

26 juni 2019

19u00 0 Brugge Een 43-jarige Rotterdammer van Marokkaanse origine is in het Gentse hof van beroep veroordeeld tot 12 jaar gevangenisstraf. Samen met zijn neef Yassine El M. (22) leverde Jamal El M. minstens 211 kilo heroïne aan West-Vlaamse dealers. Ze werden ook veroordeeld voor hun betrokkenheid bij drie overlijdens door een overdosis.

Het onderzoek ging van start toen in meerdere drugsdossiers steeds hetzelfde Nederlandse gsm-nummer bleef opduiken. Het nummer bleek van Yassine El M., die talloze contacten had met West-Vlaamse drugsdealers. Op 14 november 2017 werden de Rotterdamse neven ingerekend. Tijdens verschillende huiszoekingen troffen de speurders bijna 5 kilogram marihuana, bijna 4 kilogram heroïne, een kilo cocaïne, ruim 400 gram MDMA en ruim 100.000 euro cash geld aan. “Het bol.com van de drugshandel”, zei de procureur-generaal in beroep. De drugs werden aan de voordeur geleverd.

Jamal El M. stond volgens het openbaar ministerie aan het hoofd van de bende. Samen met zijn neef leverde hij minstens 211 kilogram heroïne en tal van andere drugs aan dealers uit de streek van Brugge, Oostende en Roeselare. Op vijf jaar tijd bracht hun handeltje wellicht meer dan twee miljoen euro op. Verschillende afnemers beweerden zelfs dat de familie El M. al 25 jaar actief was. In de loop van 2017 vielen ook drie dodelijke slachtoffers door de heroïne van de Rotterdammers.

In totaal werd voor een bedrag van maar liefst 2.160.000 euro verbeurd verklaard. Ook vier West-Vlaamse beklaagden kregen celstraffen tot 4 jaar cel.