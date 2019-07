Tot drie jaar cel voor 19-jarige fietsers die handtassen roofden van bejaarde dames Siebe De Voogt

17 juli 2019

14u39 10 Brugge Twee Bruggelingen van amper 19 jaar oud hebben voorwaardelijke celstraffen van twee en drie jaar gekregen voor het beroven van zes bejaarden. De jongemannen trokken vanaf hun fiets handtassen van de schouder van enkele dames. Met de opbrengst kochten ze voornamelijk drugs.

Brugge werd begin vorig jaar geteisterd door verschillende gelijkaardige diefstallen met geweld. In de meeste gevallen waren de slachtoffers bejaarde dames, die door twee mannen op een fiets beroofd werden van hun handtas. Het onderzoek wees uit dat S.V. en N.D. voor de feiten verantwoordelijk waren. V. pleegde twee handtasroven, maar ging ook aan de haal met de fiets van een bejaarde. Met een gestolen bankkaart haalde hij heel wat geld gaf en daarnaast pleegde hij ook een diefstal in de Colruyt. D. was bij alle zes feiten betrokken. Hij en zijn kompaan bleven lange tijd buiten schot, tot de bankkaart van één van de slachtoffers gebruikt werd in de Kruidvat. De speurders konden op basis van de beelden S.V. identificeren.

De jongeman verbleef in een jeugdinstelling in Sint-Andries, waar de gestolen fiets werd teruggevonden. Hij weigerde de naam van zijn kompaan te zeggen, maar N.D. werd uiteindelijk opgepakt bij nieuwe feiten. De man kreeg woensdagmorgen een voorwaardelijke celstraf van drie jaar. S.V. kreeg twee jaar voorwaardelijk. Beiden moeten zich onder meer laten begeleiden voor hun drugsverslaving. Drie slachtoffers stelden zich burgerlijke partij en kregen in totaal bijna 1.500 euro schadevergoeding toegekend.