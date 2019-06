Tot 5 jaar cel voor taxichauffeurs die zich omschoolden tot mensensmokkelaars Siebe De Voogt

28 juni 2019

14u36 0 Brugge Drie Gentse taxichauffeurs zijn in de Brugse rechtbank veroordeeld voor mensensmokkel. Spilfiguur A.H. (45) voerde in amper 5 maanden tijd 163 transmigranten van hotels naar snelwegparkings. De rechter legde hem 5 jaar cel op, waarvan 4 effectief. Twee broers kregen 30 maanden en 3 jaar cel, volledig met uitstel.

Na zes jaar te hebben gewerkt voor een Gents taxibedrijf, startte A.H. in 2013 z’n eigen onderneming op. “Begin vorig jaar werd zijn vergunning niet vernieuwd. Zijn gezin kreeg financiële problemen en toen kwam hij in contact met mensen uit het Gentse Formule 1-hotel”, pleitte zijn advocaat. Het hotel stond gekend als verblijfplaats voor illegalen en H. kreeg naar eigen zeggen het aanbod om mensen tegen een vergoeding naar snelwegparkings te vervoeren. “Op de parkings werden de slachtoffers op een vrachtwagen gestopt met bestemming het Verenigd Koninkrijk”, vertelde procureur Frank Demeester. “Bijna dagelijks vonden transporten plaats. De opdrachten kreeg beklaagde van mensen uit Albanië en het Verenigd Koninkrijk.”

Volgens het openbaar ministerie voerde A.H. tussen juli en december vorig jaar liefst 115 transporten uit van minstens 163 illegalen. De man kreeg vrijdagmorgen 5 jaar cel, waarvan 1 jaar met uitstel. De rechter legde hem ook een geldboete van 1,3 miljoen euro op, waarvan hij 260.800 euro effectief moet betalen. Toen H. vorige zomer enkele weken naar z’n thuisland vertrok, contacteerde hij de Gentse broers R.D. (33) en R.D. (34) om zijn ritten over te nemen. De twee baten al zeven jaar lang een taxibedrijf uit en kregen hun opdrachten in een WhatsApp-groepje. Vrachtwagens werden in de gesprekken gecodeerd als “paarden”. De twee broers vervoerden respectievelijk 38 en 24 slachtoffers, maar waren zich naar eigen zeggen van geen kwaad bewust. De oudste werd veroordeeld tot 3 jaar cel met uitstel. De jongste kreeg 30 maanden met uitstel.