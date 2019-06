Toprestaurant ’t Zwaantje ingeruild voor foodtruck: “Kwaliteit blijft gegarandeerd” Bart Huysentruyt

26 juni 2019

09u47 56 Brugge Niki Vanhee, die jarenlang haar ouders hielp in het toprestaurant ‘t Zwaantje in Brugge, baat sinds een kleine maand de foodtruck Kiki’s Foodbar uit. Niki, die door haar vrienden steevast Kiki wordt genoemd, krijgt hulp van haar papa, die zijn zaak recent sloot. “De gerechten doen nog een beetje denken aan ‘t Zwaantje, maar dan op een vereenvoudigde manier”, vertelt het duo.

“Na twintig jaar verkopen we het gebouw en sluiten we ons restaurant”, vertelden Geert Vanhee (57) en zijn vrouw Trui Broes in februari 2018 in deze krant. “Mijn vrouw is 60 en wil het wat kalmer aan gaan doen. Onze dochter Niki (35), die al jaren meewerkt in ‘t Zwaantje, heeft plannen.” In 1995 begonnen Geert en Trui aan hun avontuur, toen nog in café d’Oude Zwaan op de Garenmarkt. Drie jaar later verhuisden ze naar de Gentpoortvest.

Het gezellig, romantisch restaurant werd een begrip in Brugge en omgeving. “We hebben in de loop der jaren een bijzonder trouw cliënteel opgebouwd: vooral Bruggelingen, maar ook toeristen die vaak terugkwamen”, kijkt Geert terug. ‘t Zwaantje stond bekend om zijn klassiekers, met onder meer de handgesneden frietjes, chateaubriand of desserts zoals dame blanche of chocolade moelleux. Het restaurant viel ook meermaals in de prijzen bij chocoladewedstrijden. Het was een favoriet bij verschillende sterrenchefs, onder wie Geert Van Hecke van Zet’joe.

Oude paardenkar

Samen met zijn dochter is Geert Vanhee aan een nieuw avontuur begonnen. Sinds eind mei staan ze quasi elke dag in de regio met Kiki’s Foodbar. “We bouwden een oude paardenkar om tot foodtruck”, glimlacht Niki. “Foodtrucks zijn vaak een beetje benepen en klein, maar hier hebben we ruimte. Het is helemaal ingericht.” Niki verkoopt er vers bereide meeneemgerechten, zoals garnaal- of kaaskroketten, soepen, vol-au-vent, vogelnestjes en pastagerechten. “We spelen in op de moeite die mensen hebben om na het werk nog te kokkerellen”, vertelt Niki. “Vaak is hun enige uitweg dan een frituur, de Chinees of een pizzatent. Net tijdens die uren, van 16 tot 20 uur, staan we op centrale locaties met verse gerechten. We starten telkens ‘s morgens met het bereiden van die gerechten. De gerechten doen nog altijd een beetje aan ‘t Zwaantje denken, maar dan op een vereenvoudigde manier. De kwaliteit vinden wij het allerbelangrijkste. Is alles op, dan is dat mooi.”

Locaties

Gerechten kosten in Kiki’s Foodbar tussen 8,50 en 12,50 euro. Je vindt de zaak telkens tussen 16 en 20 uur op maandag langs de Siemenslaan in Oostkamp, op dinsdag nabij Manoir Stuyvenberg in Varsenare, op woensdag op het Sint-Elooisplein in Ruddervoorde, op vrijdag en zondag in de Ruddervoordsestraat 125 in Zedelgem. De Foodbar staat op donderdag ook op de ochtendmarkt van Zedelgem De Leeuw.