Toppunt van ondankbaarheid: dakloze steelt auto van helpende pastoor en krijgt 3 jaar cel Jelle Houwen

11 juni 2019

12u40 6 Brugge Een 44-jarige dakloze man uit Brugge heeft drie jaar effectieve celstraf gekregen omdat hij de mensen die hem hielpen op schaamteloze wijze beroofde.

Frederick H. kan niet meer terecht bij familie, heeft maar af en toe een dak boven zijn hoofd en een knipperlichtrelatie met zijn vriendin. Voor zijn problemen kon hij wel terecht bij de pastoor van Blankenberge die hem af en toe hielp. Op 29 juli vorig jaar klopte hij er weer aan, en toen de pastoor even aan het bellen was ging hij ervandoor met diens sleutels en auto. Hij stal ook diens bankkaart en haalde 1.959 euro af. Ook een 80-jarige man waarbij hij eens de nacht doorbracht werd beroofd van zijn wagen. Een vrouw waarbij hij op Kerstdag een nachtje had versierd beroofde hij dan weer van haar fiets en portefeuille. “Ik vraag me zelf af waarom hij altijd wil optrekken met bejaarden. Volgens mij is hij psychisch niet helemaal in orde”, sprak zijn advocaat. De procureur had het gewoon over een erg ondankbare man en vorderde met drie jaar erg zwaar. De rechter had het zelf over een erg onsympathiek dossier en kende de celstraf ook toe. De man zelf liet zich niet zien kn de rechtbank. De 80-jarige man die hij beroofde moet hij 650 euro schadevergoeding betalen.