Topjaar voor Brugse musea (en dat is allemaal te danken aan één museum) Bart Huysentruyt

09 januari 2020

15u14 0 Brugge Met 882.329 bezoekers is 2019 een topjaar voor de Brugse musea. Ze genereerden een recordomzet van 5,5 miljoen euro. Het topcijfer is volledig te danken aan de heropening van het Gruuthusemuseum, dat in één klap meer dan 60.000 bezoekers verwelkomde. Het Belfort blijft evenwel de meest bezochte locatie in Brugge.

Sinds 2016 zit het aantal bezoekers aan de Brugse musea in stijgende lijn. Dat jaar van de aanslagen in Brussel was er een terugval te merken in het aantal toeristen én museumbezoekers, maar dat heeft zich helemaal hersteld. In 2018 noteerde de stad Brugge net geen 850.000 bezoekers. In 2019 waren dat er weer 34.000 meer. “De heropening van het Gruuthusemuseum in mei stuwt de cijfers omhoog”, zegt museumdirecteur Till-Holger Borchert. “We mochten meteen 67.000 bezoekers verwelkomen. Dat is enorm. Je merkt dat mensen, waaronder heel veel Bruggelingen, nieuwsgierig waren naar de vernieuwingen.”

Madonna met Kind

Een plaats in de top-4 levert dat nog niet op. Het meest populaire ‘museum’ is nog steeds het Belfort. In 2019 bezochten 240.000 mensen het iconische gebouw op de Markt. Dat is ruim 45.000 meer dan de Onze-Lieve-Vrouwekerk, waar nochtans de Madonna met Kind niet altijd zichtbaar stond opgesteld door restauratiewerken. Het Groeningemuseum haalt met 113.000 bezoekers het brons, terwijl het Sint-Janshospitaal goed was voor 84.000 nieuwsgierigen. Opmerkelijk: het Gezellemuseum én de Gentpoort, die allebei als museumlocatie in vraag worden gesteld, kregen méér bezoekers door de aandacht in de media.

Vlaamse primitieven

“Met een omzet van 5,5 miljoen euro zijn de dertien museumlocaties voor ons bijzonder belangrijk", zegt schepen van Cultuur Nico Blontrock (CD&V). “Musea zijn in eerste instantie wetenschappelijke instellingen, maar we proberen een evenwicht te vinden met meer commerciële uitdagingen. In dat opzicht vernieuwen we dit jaar ook het Groeningemuseum. Musea worden moderner en daar moeten we op inspelen.” Groeninge, met de Vlaamse primitieven als uithangbord, wordt nog tot en met maart aangepakt. Daar krijgen de zalen een andere invulling en wordt ook de inkom vernieuwd.

Minder Britten, meer Italianen

Het zijn vooral Belgen die de Brugse musea hebben bezocht in 2019, met een bijzondere vermelding voor de Bruggelingen. Zij kunnen de musea gratis binnen. De Fransen wippen over de Britten naar nummer twee. De Brexit laat zich dus al voelen in Brugge. “Met 36.000 bezoekers minder, kunnen we daar niet omheen", zegt burgemeester Dirk De fauw (CD&V). “Maar het is opmerkelijk dat dit verlies gecompenseerd wordt door andere nationaliteiten. De Fransen komen vaker naar Brugge, net als de Italianen. Liefst 14.000 Italianen meer bezochten onze musea in 2019, in vergelijking met het jaar ervoor.”

Nog dit: in 2015 kenden de musea hun recordjaar met 970.000 bezoekers. Maar toen mochten nog meer mensen per uur het Belfort binnen. Dat is sinds 2016 fel verminderd uit veiligheidsoverwegingen.