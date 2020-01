Topchefs uit Tokio koken mee met Gert De Mangeleer: “In Japan haal ik mijn inspiratie” Bart Huysentruyt

31 januari 2020

00u02 0 Brugge De Brugse sterrenchef Gert De Mangeleer heeft deze week hoog bezoek. In de keuken van zijn nieuwste sterrenzaak LESS Eatery koken chefs Susumu Shimizu en Hiroyasu Kawate mee. Dat zijn gerenommeerde collega’s met restaurants in Tokio. “Ik raak altijd bijzonder geïnspireerd door hun keuken”, zegt De Mangeleer.

Geïnspireerd door culinaire ontdekkingsreizen doorheen Azië pakt Hertog Jan Restaurant Group dit jaar uit met een nieuw concept. Onder de noemer ‘Chef’s Invitation’ nodigt Gert De Mangeleer regelmatig bevriende chefs uit de hele wereld uit om samen te koken in één van zijn restaurants. In 2020 staan er zo enkele bijzondere ontmoetingen op het culinaire programma. De eerste ‘invite’ vindt deze week plaats bij LESS Eatery op 't Zand in Brugge. De Mangeleer nodigde chefs Susumu Shimizu van Anis, en Hiroyasu Kawate van Florilege (2 Michelinsterren en nummer 5 in de Asian 50 Best) uit. Beide chefs hebben hun restaurant in Tokio.

Olympische Spelen

“Het is niet zo toevallig dat ik net nu deze Japanse toppers naar Brugge haal”, zegt De Mangeleer. “2020 is een jaar waarin Japan extra in de spotlights staat met de Olympische Spelen die er deze zomer plaatsvinden. Maar naast het sportieve vlak is Japan ook op culinair vlak dit jaar dé bestemming bij uitstek met een innovatieve en uitgepuurde keuken die vele Westerse chefs blijft inspireren. Bovendien is het geen geheim dat ik zelf geregeld culinaire reizen maak naar Japan en bijzonder geïnspireerd geraakt ben door de Japanse keuken.”

Duke of Berkshire

Zowel chefs Shimizu als Kawate zijn geschoold op klassieke Franse leest die ze meesterlijk vermengen met hun Japanse roots. Deze verfijnde mix valt op tijdens deze allereerste editie van ‘Chef’s Invitation’. Beide culinaire avonden, op woensdag en donderdag, zaten helemaal vol. Voor 195 euro kon je er een plaatsje bemachtigen. De culinaire ervaring is er dan ook naar: wat je op het bord geserveerd krijgt, is uniek en zelfs voor een Vlaamse topzaak quasi ongezien. Na een aantal starters was het uitkijken naar de Duke of Berkshire, bereid op Japanse wijze. Vanuit LESS werd een Thaise vinaigrette met rijst geserveerd. En ook de desserts, onder andere met mango, waren bijzonder smakelijk.

Filipijnen

Beide chefs bereidden een bijzonder degustatiemenu aan de zijde van Gert De Mangeleer en Ruige Vermeire, de chef van LESS Eatery. Eind 2019 behaalde het restaurant onder zijn vleugels de eerste Michelinster, amper negen maanden na de opening in februari. De volgende editie van Chef’s Invitation volgt op 6 en 7 mei bij LESS Eatery, met chef Jordy Navarra van restaurant Toyo Eatery (nummer 43 in the Asian 50 Best) in Manilla, Filipijnen.

Inschrijven voor een Chef’s Invitation kan via de website van Hertog Jan Restaurant Group.