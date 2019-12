Toeristes zien Airbnb in hartje Brugge letterlijk in rook opgaan Mathias Mariën

10 december 2019

07u11 10 Brugge Op de hoek van de Korte Riddersstraat en het Sint-Maartensplein in het centrum van Brugge is maandagavond even voor 22 uur brand uitgebroken in een appartement, dat gebruikt wordt als Airbnb. De drie toeristes waren op dat moment niet aanwezig. De woning is onbewoonbaar verklaard.

De brand brak uit in de voorkamer op de eerste verdieping. Hoe dat precies kon gebeuren, is vooralsnog onduidelijk. Mogelijk ligt een verwarmingselement aan de oorzaak. Eenmaal de hulpdiensten ter plaatse waren, hadden ze de situatie wel onder controle. De schade in het appartement is wel aanzienlijk en is vooral door rookschade onbewoonbaar verklaard. Tijdens de bluswerken kwamen de drie vrouwen die het appartement huurden ter plaatse. De brandweer kon hun koffers nog uit de brand halen. Er raakte uiteindelijk niemand gewond. Het getroffen appartement bevindt zich boven een kapperszaak. Of daar ook schade is, is niet meteen duidelijk. De eigenaar is voorlopig onbereikbaar voor een reactie.