Toeristen roven kerstballen uit boom op Brugse Burg

26 december 2019

21u59 0 Brugge Vreemd zicht op de Burg in Brugge, waar de kerstballen op ooghoogte in de grote boom zijn verdwenen. Het was pas het eerste jaar dat er ballen in de boom hingen, maar dus voor niet lang.

Het zijn wellicht toeristen of snode Bruggelingen die een kerstbal uit de grote boom meenamen als souvenir. De ballen die hoog in de boom hangen, zijn er nog steeds, omdat ze moeilijk te stelen zijn. Ook burgemeester Dirk De fauw (CD&V) viel het al op: “Ik heb in elk geval niemand de opdracht gegeven om ballen weg te nemen. Het kan dus niet anders of ze zijn meegenomen." De voorbije jaren waren er nooit ballen in de grote boom te bespeuren, maar heel wat Bruggelingen riepen dit jaar op om dat wél te doen, omdat er ook lampjes in de boom hingen. Maar nu al is duidelijk waarom er de voorbije jaren niet voor kerstballen is gekozen.