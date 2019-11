Toeristen betalen meer in Brugge, singles en kleine bedrijven minder: dit zijn de nieuwe taksen Bart Huysentruyt

19 november 2019

07u10 0 Brugge De toeristentaks gaat met één euro omhoog, reclamedrukwerk kost meer, maar de milieubelasting voor alleenstaanden zakt en ook de terrastaks halveert: ziedaar de belangrijkste wijzigingen in het Brugse belastingreglement vanaf 2020. “De belastingen voor Brugse gezinnen blijven gelijk”, zegt schepen van Financiën Mercedes Van Volcem (Open Vld).

Eerst het goede nieuws: de belangrijkste belastingen blijven de komende vijf jaar gelijk. Dat gaat over de aanvullende personenbelasting met 6,9 procent en ook de opcentiemen op de onroerende voorheffingen blijven gelijk. Voor de stadskas betekenen die belastingen een jaarlijkse opbrengst van 93 miljoen euro. Andere belastingen waarmee de Bruggeling te maken heeft, zoals kosten voor verkeerd parkeren of afgifte van administratieve stukken blijven op hetzelfde niveau als nu.

700 bedrijven betalen minder

Nog meer goed nieuws is er voor de kleine bedrijven. Het belastingreglement op het economisch gebruik van bedrijfsruimten wordt herzien. Op voorstel van schepen van Financiën Mercedes Van Volcem (Open Vld) wordt de vrijstelling voor bedrijven tot 500 vierkante meter uitgebreid tot 2.000 vierkante meter. “Deze vrijstelling is ter ondersteuning van kleine zelfstandigen, ondernemingen en vrije beroepen”, zegt Van Volcem. “Een 700-tal bedrijven komen in aanmerking en de belastingvermindering komt in totaal op 73.280 euro.” Ook voor de 19.253 Brugse alleenstaanden is er goed nieuws. Hun milieubelasting zakt van 35 euro naar 23 euro. “De belastingvermindering bedraagt jaarlijks 231.036 euro”, aldus Van Volcem. “Alleenstaanden kunnen immers niet de kosten delen. Brugge telt het grootste aantal singles van alle centrumsteden.”

Smickles

Voor verkoopkramen die op privé-eigendom staan, is er een schrapping van een stadstaks. Een bekend voorbeeld is Smickles, langs de Blankenbergse Steenweg. Zij moesten tot dit jaar jaarlijks 5.000 euro huurgeld betalen aan de stad. Dat valt voortaan weg. Het tarief voor verbouwers in de binnenstad zal verminderen. “Ze betalen al genoeg parkeergelden”, vindt Van Volcem. Eerder dit jaar halveerde de stad al de terrasbelasting in de deelgemeenten. “Met deze maatregel willen we de horeca in de deelgemeenten stimuleren zodat er ook cafeetjes in deelgemeenten en dorpen voortbestaan.”

Ook reclamedrukwerk en pylonen worden belast

Maar er zijn ook verliezers in het nieuwe belastingreglement. Vooral de toeristen zullen dat voelen. De citytaks, die nu twee euro bedraagt, gaat met één euro omhoog. Die verhoging moet de stadskas jaarlijks 1,6 miljoen euro extra opbrengen. Er komt ook een belasting op de huis-aan-huis verspreiding van niet-geadresseerd drukwerk. De verspreiders van dit drukwerk zullen een belasting betalen op basis van het aantal verspreide exemplaren. “We willen hen bewuster maken en doen nadenken over de hoeveelheid van reclamedrukwerk die ze verdelen en over alternatieve manieren om hun reclameboodschap over te brengen”, verklaart de schepen. De geschatte opbrengst is 2 miljoen euro per jaar. Tot slot is er voortaan ook een belasting op visuele vervuiling door masten en pylonen. De geschatte opbrengst daarvan is 240.000 euro.