Toerist belandt in Brugse reien tijdens eerste uren van het nieuwe jaar Mathias Mariën

01 januari 2020

12u31 4 Brugge De hulpdiensten zijn woensdagochtend moeten uitrukken na een melding van een drenkeling in de Brugse reien.

Een toerist was rond 8 uur in het water gesukkeld in de Predikherenrei, waarna omstanders de hulpdiensten verwittigden. Uiteindelijk bleek een echte reddingsoperatie niet nodig. De toerist kon zelf uit het koude water kruipen. Hij kwam er met een nat pak vanaf. Hoe de man in het water belandde, is niet duidelijk. Mogelijk was hij nog niet helemaal bekomen na het vieren van het nieuwe jaar. Wel staat vast dat de toerist na zijn duik klaarwakker was.