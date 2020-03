Toerisme in Brugge lijdt onder corona: hotels en restaurants zien vooral Chinezen en Japanners afhaken Bart Huysentruyt

04 maart 2020

11u13 0 Brugge Het toerisme in Brugge begint stilaan de gevolgen van de coronadreiging te voelen. Hotels, restaurants, koetsiers en bootjesmannen zien groepen annuleren. Er zijn ook opvallend minder boekingen voor een verblijf in Brugge de komende weken. “De mensen wachten een beetje af", zegt Dimitri Thirion, voorzitter van vzw Hotels Brugge.

“Laten we alsjeblieft niet overdrijven, want het is door de overdreven media-aandacht dat mensen schrik krijgen om een reis te boeken", zegt Dimitri Thirion van vzw Hotels Brugge. Hij heeft met hotel Jan Brito zelf een topzaak nabij het Astridpark. “We merken dat mensen van over de hele wereld wat terughoudend zijn om een hotel te boeken. Ze wachten af wat voor gevolgen het coronavirus heeft. Ik snap dat wel, maar er zijn nog altijd veel meer mensen met griep, dan mensen met corona. Dus we moeten geen angst creëren.”

Het meest rechtstreeks getroffen is de reis- en toerismesector. Vooral de Chinese en Japanse toeristen haken af, merken ze in Brugge. “Grote groepen Aziatische toeristen annuleren hun hotelverblijf, hun ritje met de koets of hun tocht met een toeristenboot”, zegt schepen van Toerisme Philip Pierins (sp.a). “Dat is voorlopig het grootste gevolg van het coronavirus. De Aziatische markt betekent van oudsher veel voor Brugge, maar is in absolute cijfers niet zo groot. Het gaat om slechts één procent van alle bezoekers aan onze stad.”

Helft omzet verlies

Kristof De Leus, economist van BNP Paribas Fortis, verwacht dat die terugval toch snel zal herstellen. “Ten tijde van het SARS-virus in 2002 zagen we de beurzen zich herstellen eens de piek van het aantal nieuwe gevallen bereikt was. De verwachting is ook dat de productie in China snel zal hervatten eens de quarantaine-maatregelen zijn opgeheven. Mogelijk volgt er zelfs een inhaalbeweging.” In de Chinese en bij uitbreiding alle Aziatische eethuizen zit er niettemin minder volk. Dat merken ze bijvoorbeeld bij restaurant De Lange Muur in de Sint-Amandstraat in Brugge. “De omzet is bijna met de helft gedaald sinds het virus is uitgebroken”, zegt uitbater Peng Cheng. “De klanten denken om de een of andere reden dat ze in een Chinees restaurant meer kans maken om besmet te raken met het virus. Die ongerustheid is niet nodig. Wij zijn al jaren niet meer in China geweest.”

Volgens Yves Van Moorter van Horeca West-Vlaanderen ligt er een grote verantwoordelijkheid bij de overheid. “Als ze correct informeren, dan zullen toeristen merken dat België geen risicoland is.”