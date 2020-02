Toekomstige papa’s krijgen eigen hoekje in babyspeciaalzaak van ex-Miss België: “Sommige mannen zitten soms uren te wachten in de auto” Bart Huysentruyt

26 februari 2020

17u29 0 Brugge In de babyspeciaalzaak van ex-Miss België Cilou Annys (28) valt er voortaan ook voor mannen iets te beleven. Een oude opslagruimte is er omgetoverd tot ‘mancave’. Toekomstige vaders kunnen er iets drinken en naar tv kijken en ondertussen ook het autozitje of de kinderwagen kiezen. “We merken dat sommige mannen zich anders wel vervelen”, glimlacht Cilou Annys.

Cilou Annys baat sinds januari 2017 haar eigen babyspeciaalzaak Cilou Babystore langs de Maalse Steenweg in Brugge uit. De zaak draait op volle toeren: zelfs bekende Vlamingen als Astrid Coppens en Natalia kiezen voor haar zaak om er hun geboortelijst te leggen. Haar eigen zaak slorpt zelfs zoveel tijd in dat Cilou de opdrachten voor haar modellencarrière steeds zorgvuldiger uitkiest.

Vier uur voor geboortelijst

Haar partner Désiré Steevens (36), met wie Cilou een dochtertje Liya (3) heeft, werkt heel vaak mee in de zaak. Hij is al langer voorstander van een specifiek ‘mannenhoekje’. “Dat wilde ik eigenlijk al toen we hier pas waren begonnen, maar het is er nooit echt van gekomen”, zegt hij. “Het idee is om ook de mannen een beetje plezier te gunnen. Niet elke man staat erop gebrand om vier uur lang een geboortelijst samen te stellen. Daarom hebben we nu van een opslagruimte een echte ‘mancave' gemaakt.”

Frisse pintjes

De ruimte, achterin de babyspeciaalzaak, oogt gezellig. Er staat een leuke bar met lekkere drankjes, een grote koelkast, een televisietoestel en een paar modieuze zetels. Van het merk Cybex kan je er kinderautostoeltjes kiezen of een toekomstige kinderwagen. “Want vaak zijn het de mannen die waken over de veiligheid van hun spruit”, zegt Cilou Annys. “Daarom hebben we net dat assortiment hier geplaatst. Zo hebben ze ook iets te kiezen (lacht).” Uit de koelkast kan je een frisdrank of iets sterkers kiezen. Er staan frisse pintjes en zelfs een fles champagne koel. Maar er is ook koffie of thee. En wie een afspraak heeft gemaakt, kan er ook nog een hapje bij krijgen. “Zowat de helft van de mannen die hier met hun partner komen, zijn echt geïnteresseerd in de keuze van de lakentjes of de kleur van de kamer. De andere helft blijft vaak urenlang in de auto wachten, of houdt het na een halfuurtje voor bekeken. Voor die doelgroep hebben we deze ruimte ingericht", vertelt de zaakvoerster.

Trouwen in september

De ‘mancave’ kreeg niet toevallig de naam ‘Café Désiré’, naar de toekomstige man van Cilou. Ze gaan in september immers trouwen. Zelf zal Désiré niet achter de toog staan. “De mannen, maar ook de vrouwen, zijn hier welkom om zelf hun drankje te kiezen”, zegt hij. “Ik zal natuurlijk wel af en toe in de buurt zijn. We leggen onze klanten graag in de watten.”