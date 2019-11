Toekomstige kappers van KTA zitten in een nieuw salon Bart Huysentruyt

18 november 2019

18u02 0 Brugge De leerplek van de toekomstige kappers die studeren aan het KTA in Brugge, is heringericht. Het interieur oogt hedendaags helder en is functioneel, met kaders met leuke quotes die verwijzen naar het kappersvak.

Innovatief is zeker ook de manier waarop de kappers van morgen nu werken; op een iPad hebben ze al hun opleidingsmateriaal meteen en altijd bij de hand via het digitale platform Pivot Point LAB. Francis Verscheure, technisch adviseur, en vakgroepvoorzitter Sabine Vandamme zijn enthousiast: “Dit geeft leerlingen de kans om op eigen tempo de lessen voor te bereiden, thuis en in de klas technieken te bekijken en het resultaat van hun kapbeurt te vergelijken. Leraars kunnen dan weer prima de vooruitgang van de leerlingen volgen, maar ook bijhouden hoe ver zij zelf staan met het invullen van hun leerdoelen. Filmpjes geven zowel voor links- als voor rechtshandigen uitleg.”

Leerling Stacey Wouters is fan: “We kunnen nu veel autonomer werken en oefenen en onszelf evalueren. Heb je iets niet meteen onder de knie, dan kun je daar aan werken tot het goed zit.”