Tóch een beetje Kookeet dit weekend: bestel op restaurant een smakelijk ‘seizoensgerechtje’ Bart Huysentruyt

25 september 2020

14u56 0 Brugge Normaal had dit weekend Kookeet - de hoogmis van de Brugse gastronomie - moeten plaatsvinden, maar dat was buiten corona gerekend. Geen nood, vanaf vandaag kan je vier weekends lang heerlijke gerechtjes op restaurant bestellen.

Vanaf vandaag 25 september zet Kookeet elk seizoen één weekend lang de culinaire rijkdom van Brugge in de kijker. Vier keer per jaar wordt het publiek meegenomen op een culinaire trip, op het ritme van de seizoenen. Bij de start van ieder seizoen selecteert tv-persoonlijkheid Wim Lybaert drie producten die typisch zijn voor het seizoen en passen in het thema ‘grond’.

De deelnemende Brugse topchefs gaan met de voorgestelde producten aan de slag in hun restaurant en creëren elk vanuit hun eigen invalshoek een gerecht of menu.

Mooie meid

“We starten de culinaire ontdekkingsreis bij het rijkste jaargetijde: de herfst”, zegt Lybaert. “Aan het einde van de oogsttijd brengt de herfst een weelde aan producten voort. Ik daag voor de herfst onze chefs uit met groenlof, de seizoensvis en appel.”

De deelnemende chefs voor het thema ‘herfst’ vind je op de website van Kookeet. Onder hen ook het team van restaurant Franco Belge in de Langestraat. Tomas Puype en Dries Cracco serveren dit weekend ‘mooie meid’, bulgur, avocado en groenlof. Afsluiter van dat menuutje is een tarte tatin met vanille.