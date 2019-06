TIPS VOOR HET WEEKEND: Voetjes in het zand tijdens foodfestival, genieten van de koers en feesten voor het goede doel Mathias Mariën

21 juni 2019

07u24 0 Brugge Met een stralend weekend voor de deur, zetten wij graag enkele leuke tips op een rij:

- Mise en Plage, Knokke-Heist

Het strand van Knokke is dit weekend het decor van de eerste editie van ‘Mise en Plage’: een foodfestival óp het strand. Tal van (sterren)chefs uit de kustgemeente en Zwinstreek zullen er drie dagen lang het beste van zichzelf geven in een luxetent van 2.000 vierkante meter vlak voor het casino. Elke avond wordt afgesloten met livemuziek.

- Elfstedenronde, Brugge

Brugge wil zich na het verlies van de Ronde van Vlaanderen enkele jaren geleden blijven profileren als wielerstad en reanimeerde daarom de Elfstedenronde. De wielerwedstrijd is zondag ondertussen aan de derde editie toe in de ‘nieuwe formule’ en lokt heel wat toppers naar de start op de Markt. Zo kunnen wielerfans genieten van Zdenek Stybar, Fabio Jakobsen en Nacer Bouhanni. Brugge wordt dit weekend even het epicentrum van het Belgische wielrennen. Op zaterdag is er al Cyclo, wielertochten voor liefhebbers.

- De Foute Nacht tvv Kom op tegen Kanker, Brugge

Zin om dit weekend even los te gaan op de beste hits? Dan is De Foute Nacht in het Entrepot iets voor jou. De fuif wordt georganiseerd door vzw FCB Vrienden en staat in het teken van Kom op tegen Kanker. Op de affiche staan The Confetti’s 2.0, Yves Segers en Sven Ornelis. Die laatste doet zelfs op Facebook een oproep om massaal aanwezig te zijn. De deuren openen om 21 uur, tickets zijn nog aan de deur verkrijgbaar.

- A l’Ostendaise, Oostende

Op zaterdag 22 en zondag 23 juni gaan Oostendse chefs opnieuw creatief aan de slag met vis en schaaldieren uit de Noordzee. Een sfeervol evenement voor grote en kleine lekkerbekken. De toegang op het Zeeheldenplein is volledig gratis. Proeven kan zowel zaterdag als zondag vanaf 11 uur.

- Knokke Hippique, Knokke-Heist

De Grand Slam van de paardensport, zo omschrijft de organisatie dit event. De vijfde editie van de paardenwedstrijd blijft gratis om de paardensport te promoten. Hippique duurt vier weken, een weekje meer dan vorig jaar. Dit weekend is er al heel wat te zien. Behalve paarden en ‘s werelds beste ruiters is er op Knokke Hippique nog veel meer te bezichtigen. Zo is er heel wat kinderanimatie, shops in een lifestyle-dorp en een beachbar. Het domein bevindt zich in de Westkappelestraat.