Tips voor het weekend: Roste Thierry van Bevergem, fuif in vernieuwd Gruuthusemuseum en stoom aflaten na de stemming Redactie

24 mei 2019

14u01 0

BRUGGE

Heropening Gruuthusemuseum

Na vijf jaar restaureren is het eindelijk zo ver: de langverwachte heropening van het Gruuthusemuseum in Brugge. De toegang tot het imposante stadspaleis is vrijdag, zaterdag en zondag gratis. Op vrijdag houdt de jongerencrew Paleisje Pimpers er een fuif met groovy muziek voor alle leeftijden en is vernieuwde het museum tussen 20 uur en 22 uur geopend. Op zaterdag en zondag is het toegankelijk tussen 9.30 uur en 17 uur met tal van workshops. Zaterdag zijn er workshops kalligrafie, boekbinden houtsnijden en beeldhouwen en bewonderen bezoekers de kunst van het theeschenken en het brouwen van Brugse Tripel. Op zondag is er een gezinsdag. De eerste 150 bezoekers krijgen een boterham van de Broodsmid met speciaal ontworpen Gruuthuseconfituur. Kinderen kunnen leren kantklossen, borduren, weven en viltschilderen. De gidsen of ‘Bruggewatchers’ verschaffen de hele dag informatie over Brugge en de Gruuthusecollectie. Meer info en het volledige programma via de website.

OOSTENDE

Comedy met David Galle

Benieuwd hoe Roste Thierry van de Bende van de Roste uit de serie Bevergem het ervan afbrengt op een podium als stand-upcomedian? Rep je dan vrijdagavond naar het kleine, maar gezellige comedycafé De Rid’o in Oostende. David Galle (38) gaat al meer dan een decennium mee in het wereldje en won al in 2009 de Comedy Casino Cup op Canvas. Sindsdien stond hij garant voor tientallen zaal- en theatershows. Tickets en info via de evenementenpagina op Facebook.

KOKSIJDE

Opblaasbaar hindernissenparcours tijdens Inflatable Fun

Avontuurlijke kinderen en jongeren vanaf 12 jaar kunnen zaterdag in de vooravond gratis terecht in Koksijde, op een opblaasbaar hindernissenparcours van 150 meter lang. Dat vind je bij de buitenschoolse kinderopvang De Speelplekke in de Dorpsstraat, tussen 17 en 20 uur. Wat de Air Slide, Knock-out Race, Light Run of stormbaan Take Out mogen betekenen, ontdekken de speelvogels zaterdag. “Vergeet je handdoek niet voor het schuimbad en breng je vrienden zeker mee. We bieden ook een chillruimte met een bar aan”, zeggen de organisatoren van Inflatable Fun. Meer info op de website van de gemeente Koksijde.

OUDENBURG

Festival FaRo

Stoom aflaten na alle verkiezingskoorts op zondag? Dat kan vanaf ‘s middags langs de Keiweg in Oudenburg, op het gratis festival FaRo. Verscheidene dj’s laten er tussen 12.30 uur en 1 uur ‘s nachts hun beats los op het publiek. Volgens de organisatoren staat de muziek niet centraal, wel het samenkomen met vrienden en genieten in een sfeervolle omgeving, met tal van ingerichte gezellige hoekjes, foodtrucks en drankkraampjes. Bezoekers die meer dan genoeg hebben van de verkiezingen, kunnen profiteren van een ‘Anti Voting Stress-massage’. Ook kinderen zijn welkom en er is animatie. Het festival vindt plaats in de Keiweg 67, op zo’n 300 meter van de Gistelbrug. Er is een ruime parking. Alle info vind je op de evenementenpagina op Facebook.

BRUGGE

Genieten van lokale lekkernijen op (H)eerlijk Brugge

Geen zin in luide beats? Kom dan zondag na de stemming naar het Astridpark in Brugge. Daar vindt vanaf 11 uur (H)eerlijk Brugge plaats, een milieubewuste foodhappening waar bezoekers hun eigen picknick kunnen samenstellen. Dat kan op basis van seizoensgebonden producten van meer dan twintig lokale en ambachtelijke handelaars. Je vindt er zowel gratis proevertjes als te koop aangeboden lekkernijen. Wereldwinkel Oxfam heeft een ruim assortiment bieren, wijn, fruitsap, frisdrank en koffie. Het evenement maakt gebruik van groene stadsstroom in plaats van generatoren. De sanitaire voorzieningen zijn droogtoiletten waarvan de inhoud zal worden aangewend als grond voor biogaswinning. Fietsen parkeer je aan de Magdalenakerk. Meer info op brugge.be/heerlijk