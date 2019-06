Tilly (8) laat haar paardenstaart knippen voor Think-Pink Bart Huysentruyt

14 juni 2019

18u51 0 Brugge Tilly (8), de kleindochter van Think-Pink-oprichtster Heidi Vansevenant, heeft vrijdag haar paardenstaart laten knippen in freinetschool De Tandem. Daarmee geeft het meisje het goede voorbeeld voor het Geef om Haar Fonds.

Tilly schenkt op eigen initiatief minstens 30 centimeter van haar haardos aan het Geef om Haar Fonds van de nationale borstkankercampagne. Ook ouders, leerkrachten en leerlingen konden die namiddag gratis hun staart van minstens 30 centimeter laten knippen. Heidi Vansevenant, die de vzw Think-Pink opstartte, knipte zelf de staart van Tilly. De mama van Tilly bezorgde het meisje daarna een nieuwe coupe. “Ik ben enorm trots dat we met de drie generaties samen Geef om Haar en Think Pink kunnen steunen. Wie graag meer hoort over Think-Pink en het Geef om Haar Fonds, geef ik graag alle informatie. Het is belangrijk dat mensen weten waaróm we dit doen”, zegt Heidi Vansevenant.

Think-Pink geeft emotionele en financiële bijstand aan lotgenoten die hun haar verliezen door een borstkankerbehandeling. Dankzij het Geef om Haar Fonds kunnen ook vrouwen met borstkanker die het financieel moeilijker hebben, een pruik kopen. Sinds zijn ontstaan in 2008 hielp het Geef om Haar Fonds al meer dan 5.000 vrouwen financieel bij de aankoop van een pruik. De aanvragen daarvoor verlopen via de sociale diensten van de Belgische borstklinieken.

Blond, bruin, ros of grijs haar? Man of vrouw? Jong of oud? Alle gezonde paardenstaarten zijn welkom. Hoe langer de staart, hoe waardevoller het haar. Daarom is de minimumlengte voor het doneren van je staart 30 centimeter.