Tijdelijk zwemverbod in Damse Vaart door blauwalgen Bart Huysentruyt

26 augustus 2020

17u31 0 Brugge Door de aanwezigheid van blauwalgen geldt vanaf vandaag een tijdelijk zwemverbod in zwemzone Damse Vaart en recreatieverbod in de Damse Vaart.

“Bij de visuele controle door de Vlaamse Milieumaatschappij van de recreatievijver van de Damse Vaart Brugge is een verdachte ernstige bloei van potentieel toxische cyanobacteriën of cyanobacteriën vastgesteld”, zegt schepen van Sport Franky Demon (CD&V). “Microscopisch onderzoek bevestigt de aanwezigheid van potentieel toxische blauwalgen microcystis aeruginosa.” Omdat de bloei van cyanobacteriën in de recreatiezone ligt en er ernstige gezondheidsrisico’s zijn bij contact met de drijflaag of bij de inname van water waarin microcystines aanwezig zijn, adviseert Zorg en Gezondheid om surfen, duiken en waterskiën te verbieden. Ook bootje varen, roeien, zeilen, pedalo, wakeboarden, tubing, bootvissen en kajakken worden ontraden omdat de recreanten bij deze activiteiten ook in contact kunnen komen met cyanobacteriën en hun toxines.

Het verbod blijft van kracht tot de drijflaag is verdwenen uit de volledige zone en de concentratie aan gifstoffen voldoende laag is via metingen van het cyanochlorofyl gehalte en het gehalte aan microcystine.