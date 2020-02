Tijd voor grote lenteschoonmaak op onze stranden: epicentrum ligt dit jaar in Zeebrugge Bart Huysentruyt

28 februari 2020

13u37 0 Brugge Voor het elfde jaar op rij is er tijdens de eerste zondag van de lente, dit keer op 22 maart, een grote lenteschoonmaak op onze stranden. Negentien Belgische en twee Nederlandse surfclubs, met Zeebrugge als hoofdlocatie, bundelen de krachten tijdens de Eneco Clean Beach Cup. Onder andere ultraloper Karel Sabbe en chef Willem Hiele roepen op om te komen opruimen.

Vorig jaar ruimden 7.500 surfers en deelnemers maar liefst 11,5 ton strandafval op over een afstand van 76,5 kilometer. Cijfers om van te duizelen. “In november 2019 spoelde een walvis aan op een Schots strand, voor de kust van Harris Island. In zijn maag: een 100 kilogram wegend wirwar van touw, visnetten, plastic bekers, winkelzakjes, flesjes afval. Ook in Wales, op de Filipijnen, in Indonesië, Italië en de VS hadden aangespoelde walvissen soortgelijk afval in hun maag. We kunnen niet blijven toekijken, er moet iets gebeuren", zegt bezieler Sven Fransen.

De grote lenteschoonmaak op de stranden is elk jaar een wake-upcall. “De hoeveelheid afval die we verzamelen mag dan groot zijn, eigenlijk is ze ook te verwaarlozen”, zegt Fransen. “Maar de symboliek is belangrijk. We willen mensen bewuster maken over het gebruik van plastic, over recycleren, over hun wegwerpgedrag.”

In mijn restaurant probeer ik plastic te vermijden en werken we heel bewust alleen met noordzeevis Chef Willem Hiele

Chef Willem Hiele is het gezicht van de campagne dit jaar. Hij heeft een restaurant in Koksijde met zijn naam, maar was in het verleden ook surfer. “Als surfer heb ik ook het afval zien ronddobberen. Dat is verschrikkelijk. In mijn restaurant probeer ik plastic te vermijden en werken we heel bewust alleen met noordzeevis.”

Studio Brussel komt een hele dag uitzenden vanop het terras van de Icarus-surfclub in Zeebrugge.

Inschrijven voor de ‘strandwandeling’ met afvalzakjes kan op enecocleanbeachcup.be.