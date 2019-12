Tientallen plastic schilfers vallen naast kunstijspiste: “Heel normaal en ze worden elke dag gestofzuigd” Bart Huysentruyt

03 december 2019

09u52 0 Brugge De kunstijspiste op het Minnewater in Brugge heeft een vervelende bijwerking: na elke schaatspartij vallen er plastic schilfers naast de piste.

Dat zorgt voor een spectaculair zicht als die schilfers bijeen geveegd worden. “Het is een heel normaal fenomeen en zelfs minder dan bij andere, gelijkaardige pistes in kunstijs”, sust burgemeester Dirk De fauw (CD&V). “De schilfers worden bovendien telkens netjes gestofzuigd of verwijderd. Er is geen gevaar voor het Minnewater zelf: het plastic valt op de houten wandelweg rondom de piste en dus niet in het water.” Overigens is de eerste week van de kunstijspiste volgens de burgemeester een groot succes geweest.